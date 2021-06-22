انخفاض أسعار النفط إثر مخاوف بشأن ميزان العرض والطلب

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بتقييم ميزان العرض والطلب عليه في الأسواق، حسبما أفادت بيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك . واعتبارا من الساعة 18:29 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لبرميل النفط ماركة برنت بحر الشمال بنسبة 0.2 في المئة.

وبلغ سعر البرميل 74.75 دولار، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لسعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 72.53 دولار بانخفاض بلغ 0.42 في المئة.

بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو 72.95 دولار بانخفاض بلغ 0.96 في المئة.

وقد أثارت تقارير إعلامية انتباه المستثمرين، كونها تفيد بأن أوبك+ تناقش إمكانية زيادة أخرى في إنتاج النفط في شهر أغسطس.