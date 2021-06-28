العملة الرقمية إيثر تشهد نزوحا قياسيا للتدفقات في الأسبوع الأخير من يونيو

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، اليوم الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة إيثر شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران لتتحمل وطأة معنويات سلبية تجاه العملات الرقمية.

وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات إيثر في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات.

وعلى مدار شهر يونيو/حزيران خسرت إيثر حوالي 22 من قيمتها مقابل الدولار. لكنها صعدت 5.4 بالمئة اليوم الاثنين إلى 2091.96 دولار.

ومن ناحية أخرى، سجلت صناديق ومنتجات بتكوين سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار.

ومنذ بداية العام بلغت التدفقات الخارجة من بتكوين حوالي 490 مليون دولار، وفقا لرويترز.

وأكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة 8.4 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية يونيو/حزيران. وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل/نيسان، هوت بتكوين حوالي 46 بالمئة.