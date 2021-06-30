الأمم المتحدة: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليون دولار

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن انهيار السياحة الدولية بسبب جائحة كورونا قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.

وأفادت تقارير صادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بأنه "على المستوى العالمي، أدت ضربة جائحة كورونا للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

حيث "منيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020، بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين".

وأشار التقرير إلى أن "خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام، وأن انتعاش السياحة سيكون مرتبطا إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم"، موضحا أن "الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية".

من جانبها قالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، إيزابيل دورانت: "العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية، واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الاعتبار".