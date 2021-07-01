ارتفاع صادرات شركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا محققة مستوى قياسيا

أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الخميس، عن ارتفاع صادراتها من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة، وفقًا للبيانات الأولية، في النصف الأول من العام بنسبة 25.7 في المئة من حيث القيمة السنوية، لتصل إلى 99.9 مليار متر مكعب من الغاز، مقتربة من رقم قياسي تاريخي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "بلغت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة 99.9 مليار متر مكعب واقتربت من مستوى قياسي تاريخي في النصف الأول من العام [101.2 مليار متر مكعب]، حيث ارتفع النمو مقارنة بنفس المؤشر عام 2020 - بنسبة 25.7 في المئة [بمقدار 20.4 مليار متر مكعب]".

وأضاف البيان أن الإمدادات زادت على وجه الخصوص، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلى تركيا بنسبة 209.3 في المئة، ألمانيا بنسبة 43.4 في المئة، إيطاليا بنسبة 14.1 في المئة، فرنسا بنسبة 15.1 في المئة، رومانيا بنسبة 264 في المئة وبولندا بنسبة 18.6 في المئة، بلغاريا بنسبة 42.6 في المئة، صربيا بنسبة 103 في المئة واليونان بنسبة 24 في المئة.

وأشار البيان إلى أن "إمدادات الغاز إلى الصين عبر[خط أنابيب [سيلا سيبيري]-"قوة سيبيريا"" مستمرة في النمو".

وأوضحت الشركة أنه "في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2021، أنتجت شركة غازبروم، وفقًا للبيانات الأولية، 260.8 مليار متر مكعب من الغاز؛ هذا يزيد بنسبة 18 في المئة [39.8 مليار متر مكعب] عن الفترة نفسها من العام الماضي".

وتابع البيان أنه خلال الفترة المشمولة في التقرير، زادت الإمدادات من نظام نقل الغاز إلى السوق المحلية بنسبة 16 في المئة أو بمقدار 19.1 مليار متر مكعب.