"أوبك+" تقترح زيادة إنتاج النفط بحلول ديسمبر بعد تعافي السوق العالمي

كشفت مصادر في لجنة "أوبك +"، اليوم الخميس، عن نية المجموعة زيادة إنتاج النفط في السوق بشكل تدريجي في الفترة من أغسطس / آب إلى ديسمبر/ كانون الأول، على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام.

وأكدت المصادر في لجنة المراقبة الوزارية "أوبك +"، التي نقلت عنها وكالة "رويتر"، اليوم، أن اللجنة اقترحت رفع المجموعة إنتاج النفط إلى 0.4 مليون برميل شهريا اعتبارا من شهر أغسطس / آب إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

تقرير سري يحذر من "خلل محتمل"

ونوه المصدر إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" اقترحت أيضا أن تمدد المجموعة إدارة إمدادات النفط حتى نهاية عام 2022.

أفاد تقرير سري، اطلعت عليه "رويترز"، الأربعاء الماضي، أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل/ نيسان 2022.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022، بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

كما أكدت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" أن إجمالي الإنتاج الزائد لها ارتفع من 3.68 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان إلى 3.94 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وكانت دول "أوبك +" قد خفضت الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، العام الماضي، مع انهيار الطلب عندما ظهر الوباء، لكن اعتبارا من يوليو / تموز، ستقلص هذه القيود إلى 5.8 مليون برميل يوميا.