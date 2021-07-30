نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج يتماشى مع طلب السوق

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو لا تعتبر معدل زيادة إنتاج "أوبك+" بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري، خطوة سلبية للسوق، فهو كاف ويتماشى مع الطلب المتزايد.

موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان معدل زيادة الإنتاج لـ"أوبك+" سلبياً للسوق: "لا، لا نعتقد ذلك، نحن نعتبره مناسبا تماما".

وأشار إلى أن الطلب والاستهلاك آخذ في الازدياد، وعلى الرغم من حقيقة أن فيروس كورونا لا يزال متفشيا وهناك موجات مختلفة، ولكن مع ذلك، هناك فهم عام بأن عمليات الإغلاق لم تعد كما كانت من قبل، ويتم استعادة الحركة. نرى الشيء نفسه من حيث الاستهلاك. لذلك، من الضروري ضمان السوق تدريجياً وزيادة الإنتاج من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وجاء في بيان التحالف: "مع مراعاة المؤشرات الأساسية لسوق النفط والإجماع حول أفقه، قررت اللجنة الوزارية: تمديد قرار الجلسة الوزارية العاشرة لدول أوبك وخارجها (نيسان/أبريل 2020) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. زيادة بشكل تدريجي الإنتاج الإجمالي للدول بـ0.4 مليون برميل يومياً كل شهر، ابتداءً من آب/أغسطس 2021، حتى يتم استنفاد قيود الإنتاج الحالية التي تبلغ 5.8 مليون طن برميل يومياً".

اتفق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًا كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، وسيتم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2022.

وأضاف البيان: "قاعدة خفض إنتاج النفط لروسيا والسعودية حتى نيسان/أبريل 2022، بلغت 11 مليون برميل يوميًا، واعتبارًا من أيار/مايو 2022 ستبلغ قاعدة خفض الإنتاج 11.5 مليون برميل يوميا".

ويشار أيضاً إلى أن قاعدة خفض الإنتاج للإمارات ستبلغ 330 ألف برميل يومياً ابتداءً من مايو 2022، وللعراق والكويت بنحو 150 ألف برميل يوميا.