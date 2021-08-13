ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف من زيادة إصابات كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مقارنة بأمس الخميس، بسبب المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "أموال الغد" إنه رغم ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة فإنها حققت ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، بفضل قوة الدولار.

وأوضحت الصحيفة أنه بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلي 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وجاء انخفاض الذهب بنسبة 0.4 في المئة في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا، فيما وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1759.70 دولار.

من جانبه، صرح مايكل لانجفورد، المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات بأن "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، ما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".

وفي وقت سابق، وجه رجل الأعمال والميلياردير المصري، نجيب ساويرس، نصيحة إلى المستثمرين حول العالم، يمكنها أن تحميهم من تقلبات الأسواق العالمية.

وقال ساويرس في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، إنه ينصح كافة المستثمرين بزيادة حصتهم في الاستثمار بالذهب.

وأوضح بأنه يوصي الكثير من الخبراء والمحللين، باستثمار من 5% إلى 10% من محفظتهم المالية في الذهب، مضيفا: "لكني أوجه نصيحة مختلفة برفع تلك النسبة".

وأشار إلى أنه يمكن أن يرفع المستثمرون نسبة استثماراتهم في الذهب لنسب ما بين 20% إلى 30%.

وأضاف بقوله: "سيكون المستثمرون سعداء للغاية، لأنهم سيمتلكون مركزا آمنا في الذهب، إذا انهار سوق الأسهم أو ارتفع التضخم".