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    سويفل المصرية تشتري شركة طلب الحافلات شوتل

    © REUTERS / David W Cerny
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    أفاد مصدر مطلع بأن شركة النقل الناشئة المصرية سويفل التي مقرها دبي اتفقت على شراء شوتل، وهي خدمة شبيهة بأوبر لمشغلي الحافلات والشاحنات التي تقدم خدمات للبلديات والشركات والمؤسسات التعليمية.

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    © REUTERS / Edgar Su
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    ولم يكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المحادثات غير معلنة حتى الآن، عن البنود المالية، حسبما ذكرت رويترز.

    يأتي ذلك بعدما، وافقت سويفل الشهر الماضي على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وهي كوينز جامبيت جروث كابيتال في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يمهد الطريق لإدراج في ناسداك في الربع الأخير من العام الجاري.

    يذكر أن سويفل كانت قد تأسست في مصر في 2017 أيضا وتدير منصة رقمية تسمح للركاب بالحجز والدفع لرحلارت مع مشغلي الحافلات

    وتعمل حاليا الشركة في عشر مدن في ست دول، وتقوم بأكثر من ثلاثة ملايين رحلة شهريا، وهو رقم تهدف إلى زيادته إلى مليوني رحلة يوميا بحلول 2025.

    وتعتبر صفقة شراء شوتل هي الأحدث في قطاع تكنولوجيا النقل على مستوى العالم ، فيما تستعد جراب، أكبر مجموعة لطلب سيارات الأجرة وطلبات توصيل الطعام في جنوب شرق آسيا، لاكتتاب عام من خلال اندماج بقيمة 40 مليار دولار تقريبا مع شركة استحواذ ذات غرض خاص.

     كما جمعت ديدي جلوبال الصينية لخدمات نقل الركاب 4.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات التونونمانمات

    وستعمل شوتل، التي مقرها برشلونة، كمركز لسويفل في أوروبا وسترفع التغطية الجغرافية للشركة بأكثر من الضعف، وفقا للمصدر. وتعمل شوتل في 22 مدينة في عشر دول ، منها البرازيل واليابان، تخدم الشركة الأشخاص في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تفتقر غالبا إلى الوصول لوسائل النقل.

     

    انظر أيضا:

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