منطقة اليورو تشهد أعلى معدل للتضخم في 10 سنوات

سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى معدلاته خلال 10 أعوام.

وحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع، ولن تكون هذه الزيادة عابرة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن أسعار الغذاء زادت، بعد زيادات غير متوقعة في أسعار السلع الصناعية.

وفي منطقة اليورو التي تشمل 19 دولة، زادت أسعار المستهلكين، 2.2% خلال الشهر الماضي، وهي نسبة بعيدة عن توقعات الاتحاد الأوروبي بأن يصل التضخم إلى 2% فقط.

ويعمل المركزي الأوروبي على حل هذه المعضلة، باجتماعه في التاسع من الشهر المقبل.

ويتعرض المركزي الأوروبي لضغوط كبيرة من قبل ألمانيا التي تواجه تضخما قدره 5%، حيث تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وخلال الشهر الجاري، زاد التضخم وسجل 1.6 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة.