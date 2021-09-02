"بابكوك" البريطانية تبيع شركة طيران النفط والغاز إلى "سي إتش سي" الكندية

استكملت شركة الصناعات الفضائية البريطانية "بابكوك" عملية بيع شركة طيران النفط والغاز، إحدى الشركات الفرعية التابعة لها، إلى مجموعة "سي إتش سي" الكندية المتخصصة في النقل الجوي.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للشركة، في تقرير عن الصفقة، التي تم تنفيذها لضخ سيولة مالية داخل ميزانية الشركة الأم "بابكوك"، ضمن برنامج داخلي يسمح لها بالتركيز على أنشطتها الرئيسية.

وتقدر قيمة الصفقة بـ 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 13.8 مليون دولار)، بحسب تقرير عن الصفقة

ولفت الموقع إلى أن "شركة النفط والغاز" هي شركة فرعية تابعة لـ "بابكوك"، ويرتكز عملها على توفير خدمة النقل الجوي للعاملين في مجالات النفط والغاز في المملكة المتحدة والدنمارك وأستراليا، ويقع مقرها الرئيسي في بريطانيا ولديها نحو 500 موظف وتقوم بتشغيل نحو 30 طائرة في 3 مواقع.

ويشير موقع شركة "بابكوك" إلى أن إجمالي عائدات الشركة يقدر بنحو 154 مليون جنيه استرليني (نحو 212 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/ أذار المقبل.

ويصل إجمالي ما تملكه الشركة من أصول إلى نحو 256 مليون جنيه استرليني (352 مليون دولار)، إضافة إلى 21 مليون جنيه (نحو 29 مليون دولار) مبالغ نقدية، و142 مليون جنيه (نحو 196 مليون دولار) قيمة إيجارات مستقبلية حتى نهاية العام المالي.

ويقول الموقع إن عملية البيع هي جزء من برنامج لإعادة الهيكلة بهدف جمع عائدات مالية تقدر بـ 400 مليون جنيه استرليني (نحو 551 مليون دولار)، لتقليل حجم الدين الفعلي للشركة الأم "بابكوك"، بينما يصفها موقع "سي إتش سي"، في تقرير عن الصفقة بأنها تمثل "نجاحا عظيما".

ولفت الموقع إلى قول ديفيد لوكوود، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن الهدف من عملية البيع توفير سيولة مالية للشركة تسمح لها بالتركيز على الأسواق الأساسية لعملها، ونتمنى لشركة النفط والغاز أن يكون لها حظا موفقا في المستقبل".