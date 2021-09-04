صحيفة: روسيا تخطط للسيطرة على سوق الهيدروجين العالمية

فبحسب ما نشرته صحيفة Kauppalehti" الفنلندية، لسنوات عديدة، كانت روسيا تناقش بنشاط إمكانيات بأن تصبح الدولة الرئيسية في أسواق الهيدروجين، ومعدلات نموها مثيرة للإعجاب للغاية.

تشير خطة تطوير طاقة الهيدروجين، التي تمت الموافقة عليها في أغسطس/ آب، إلى أن روسيا تريد أن تصبح لاعبا مهما في سوق الهيدروجين في أوروبا وآسيا.

من المتوقع أن ترتفع مبيعات الهيدروجين في الأسواق العالمية من 127 مليار يورو الحالية إلى 186 مليار يورو في عام 2028. وسيكون النمو السنوي 5.6٪. وهذه ليست سوى البداية.

يعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن حصة البلاد في سوق الهيدروجين الدولية قد تصل في المستقبل إلى 20٪.

وفي الخطة المعتمدة لتطوير طاقة الهيدروجين، يمكن ملاحظة تشتت قوي للمؤشرات، مما يشير إلى الوتيرة غير الواضحة لتطور المجال. ووفقا للخطة، يمكن لروسيا في عام 2035 تصدير ما بين 2- 12 مليون طن من الهيدروجين، وفي عام 2050 - من 15 إلى 50 مليون طن سنويا. هذا وتنتج روسيا الآن مليوني طن فقط من الهيدروجين سنويا.

يعتبر اتحاد ألمانيا وروسيا في خطط تصدير الهيدروجين مهما جدا من الناحية الجيوسياسية.

في عام 2020 ، نشرت ألمانيا استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، تسلط الضوء على أهمية صادرات الهيدروجين والشراكات الدولية. ويعتقد أن تصريحات ألمانيا عززت الاهتمام الروسي.

هذا ووقعت الوزارات المسؤولة عن قطاع الطاقة في هذين البلدين خطاب نوايا في أبريل، ينص على التعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية وعلى مجموعة واسعة من القضايا في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

تريد شركة "غازبروم" الروسية العملاقة تنظيم إنتاج الهيدروجين في أوروبا، وتم طرح الاقتراح على ألمانيا كخيار. قد تكون هذه الفكرة مرتبطة بحقيقة أن شركة "غازبروم" تشك في سلامة نقل الهيدروجين عبر خط أنابيب الغاز الموجود بالفعل.

هذا وتعرضت ألمانيا بالفعل لانتقادات بسبب تعاونها الوثيق مع روسيا بشأن إمدادات الغاز، وخاصة من أوكرانيا وأوروبا الشرقية. تعتبر هذه الشراكة تهديدا جيوسياسيا لأوروبا.

في أغسطس، طمأنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النقاد قائلة إنه بفضل الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، لن تحتاج أوروبا بعد 25 عاما إلى الغاز الروسي.

ربما، في شراكتها في مجال الطاقة مع روسيا، ستتحول ألمانيا من الغاز إلى الهيدروجين. لذلك لن تضطر أوكرانيا للخوف من أن تستخدم روسيا خط أنابيب الغاز الخاص بها للضغط عليها.

من ناحية أخرى، لن تحصل الدولة بعد الآن على ربح من نقل الغاز، الذي أصبح استمراره موضع تساؤل الآن.

من طاقة الزيت إلى طاقة الهيدروجين

سيتم وضع مشروع لتطوير الطاقة الهيدروجينية في روسيا على ثلاث مراحل. من 2021 إلى 2024، سيتم زيادة إنتاج الهيدروجين في جميع أنحاء روسيا. الهدف هو الوصول إلى حجم تصدير 200 ألف طن. من 2025 إلى 2035، سيتم إجراء الاختبارات التجارية الأولى، وستصبح تقنيات الهيدروجين أكثر انتشارًا في المجتمع.

حتى عام 2050، سيتم زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على الهيدروجين.

إذا نجحت هذه الاستراتيجية، فستكون بمثابة ممتص للصدمات لروسيا عندما ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط والغاز. على الأرجح، سوف يروج الكرملين لهذا المشروع بنشاط كبير، لأنه بالنسبة لروسيا هو بمثابة القشة التي يمكن أن ترتفع إلى قمة موجة في حالة تغير موارد الطاقة.