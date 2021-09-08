اتفاق بين دبي وزيمبابوي يمهد لإنشاء سوق يمنع تهريب الذهب من البلد الأفريقي

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة "فيكتوريا فولز" للأسهم في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تمهد إلى إنشاء سوق للذهب في الدولة الأفريقية.

وقال جاستن بيغوني، الرئيس التنفيذي لبورصة "فيكتوريا فولز"، إن زيمبابوي تريد فتح البورصة في محاولة لإنشاء سوق مرجعية تشهد أسعارا تنافسية للعاملين في التعدين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف بغوني أنه نهج شامل لاحتياجات شركات تعدين الذهب، قائلا إنهم "يجمعون رأس المال ونحن نسهل عليهم البيع".

يتم تهريب أكثر من 1.5 مليار دولار من الذهب من زيمبابوي كل عام، معظمه إلى دبي، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية العام الماضي، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ".

لكن يمكن أن تسهل البورصة الجديدة بيع المعدن بشكل قانوني ومحلي، ويمكن أيضا تداول سلع أخرى في البورصة، في حالة إنشائها.

قالت البورصتان في بيان إن هناك "هدف نهائي يتمثل في إقامة بورصة دولية للسلع في زيمبابوي". زيمبابوي هي الدولة الأفريقية الثانية التي تسعى إلى تحالف مع بورصة دبي للذهب والسلع.

في وقت سابق من هذا العام وقعت بورصة دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأسواق المالية في السودان لتعزيز تجارة الذهب بين البلدين.