الهند وروسيا والسعودية الأكثر تصديرا للسياح الدوليين إلى دبي

كشفت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عدد وجنسيات السياح الذين زاروا الإمارة خلال الأشهر السبعة الماضية.

ووفقا لبيانات الدائرة فإن دول الهند وروسيا والسعودية جاءت في صدارة أكثر الأسواق رفدا للسياح الدوليين في دبي، بحسب صحيفة "البيان".

وبلغ إجمال السياح القادمين من هذه الدول خلال الأشهر السبعة الماضية 788 ألف زائر تعادل 27.6% من إجمالي الزوار البالغ 2.850 مليون زائر.

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق الباعثة للزوار الدوليين إلى دبي بداية من يناير/ كانون الثاني، وحتى يوليو/ تموز 2021، بنحو 422 ألف زائر وهو ما يقدر بـ 15% من إجمالي الزوار، تليها روسيا بـ 222 ألف زائر، ثم السعودية بـ 144 ألف زائر.

أما عدد الزوار القادمين من الولايات المتحدة فقد بلغ 128 ألف زائر، وفرنسا 110 آلاف ومصر 105 آلاف.

وجاءت كازاخستان في المركز السابع بـ 79 ألف سائح، ثم إثيوبيا بـ 74 ألفا، وألمانيا 73 ألفا، بينما جاءت عُمان في المركز العاشر بنحو 71 ألف زائر.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أظهرت البيانات أن منطقتي جنوبي آسيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة جاءتا في المركز الأول كأكبر الأسواق التي يقدم منها الزوار إلى إماراة دبي.