"غازبروم" تعلق على أنباء توريد الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي 2" بدءا من أكتوبر

علّق رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام بشأن بدء إمداد المواد الخام عبر أنبوب"السيل الشمالي 2" ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال ميلر في رد على الصحفيين حول صحة المعلومات "لا"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكتبت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، أن "غازبروم" تريد بدء تشغيل الوقود عبر الأنبوب في بداية الشهر المقبل.

وكان ميلر قد أعلن، في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن الشركة يمكنها توريد الغاز عبر "السيل الشمالي 2" إلى السوق الأوروبية في موسم التدفئة هذا.

وأكدت شركة "غازبروم" الروسية، في 10 من الشهر الجاري، الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2 " بالكامل.

وقالت الشركة في بيان: "في اجتماع عمل صباحي فيJSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر إنه صباح اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) بالكامل".

يذكر أن مشروع "السيل الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المسهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.