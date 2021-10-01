"غازبروم" توقف نقل الغاز الطبيعي إلى المجر عبر أوكرانيا

أعلنت شركة نقل الغاز الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن تعليق عمل نقل الغاز الروسي إلى دولة المجر عبر أراضيها.

وأصدرت شركة النقل الغاز الأوكرانية بيانا رسميا قالت فيه إن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت ضخ الغاز إلى المجر عبر الأراضي الأوكرانية منذ الساعة 7 صباحا".

وأوضحت الشركة في بيانها أنها لم تتسلم أي طلبات ترانزيت أو عبور بالرغم من التعاقد على الحصص المقابلة لعام كامل من الغاز من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022 بمبلغ 24.6 مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف البيان "مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن نقل الغاز الطبيعي إلى المجر يكون عبر طريق وحيد لا يوجد غيره".

وقال المدير العام لشركة النقل، سيرغي ماكوغون، إن "كييف لم تنتهك أبدًا التزاماتها تجاه بودابست منذ عقود"، مؤكدا أن الطرق الأوكرانية مربحة اقتصاديًا، لأنه يعد أقصر طريق للإمدادات إلى المجر.

واتهم ماكوغون شركة غازبروم بـ "استخدام الرافعة المالية لأغراض سياسية"، داعيا إلى "إنهاء تعزيز مركزية الهيمنة وسط الارتفاع المذهل في أسعار الغاز في أوروبا".

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا، حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.