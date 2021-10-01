أسعار الطاقة تدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2008

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة اليوم الجمعة، عن بلوغ معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في 13 عاما في سبتمبر/ أيلول، حيث تكافح الكتلة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وصل التضخم إلى 3.4% الشهر الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ سبتمبر 2008 عندما بلغ التضخم 3.6%، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 4.1% في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما تقريبا.

جاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة، مما أدى إلى تعميق القلق بين صانعي السياسة. ارتفع سعر الغاز في الشهر الأول في مركز "TTF" الهولندي، وهو معيار أوروبي، بنسبة 400% تقريبا منذ بداية العام.

علاوة على ذلك، من غير المتوقع أن ينتهي هذا الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة في أي وقت قريب، حيث حذر محللو الطاقة من أن توتر السوق من المرجح أن يستمر طوال فصل الشتاء.

أصبحت فرنسا أحدث دولة تتخذ إجراءات لتخفيف التكاليف على المستهلكين، وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، اليوم الخميس، إن الحكومة ستمنع المزيد من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي وكذلك زيادة تعرفة الكهرباء.

ومع ذلك، قبل تفعيل الإجراءات، سترتفع أسعار الغاز بنسبة 12.6% للمستهلكين الفرنسيين اعتبارا من اليوم الجمعة. اتخذت إيطاليا واليونان وإسبانيا أيضا. خطوات لمعالجة ارتفاع الأسعار.

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