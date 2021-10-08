بيسكوف: روسيا تمد أوروبا بكمية الغاز التي تطلبها ورأي لندن في هذا الشأن "شعبوية مطلقة"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تزود أوروبا، وكذلك بريطانيا، بكميات الغاز التي تطلبها وفقا للعقود.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على ما نقلته صحيفة "التايمز" نقلا عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في إشارة إلى رأي مجلس الوزراء البريطاني، أن روسيا تتعمد تقييد إمدادات الغاز إلى أوروبا من أجل إجبار الاتحاد الأوروبي على الموافقة على بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2": "الأمر ليس كذلك إطلاقا. هذه تصريحات تهدف إلى الشعبوية المطلقة".

وأضاف بيسكوف: "روسيا لا تضع قيودا على شيئ. روسيا تبيع كمية الغاز المتعاقد على شرائها. إذا قام الأوروبيون، بما في ذلك بريطانيا، بالتعاقد على كمية أكبر من الغاز فسيتم إمدادهم بها. أم أن بريطانيا تريد من روسيا إرسال كمية غير محدودة من الغاز بالمجان؟ يجب عليهم توضيح هذا الأمر".

هذا وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون أوروبا قدمت عددا غير كاف من الطلبات لشراء الغاز الروسي، مع امتثال موسكو لجميع التزاماتها.

وأضافت المستشارة المنتهية ولايتها في مؤتمر صحفي بعد القمة غير الرسمية بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، إنه وفقا لبياناتها، فإن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز إلى أوروبا، في حين أن حجم الطلبات من الجانب الأوروبي محل شك.