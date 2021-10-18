بيتكوين تتجاوز 62 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل

تجاوزت قيمة عملة بيتكوين المشفرة حاجز 62 ألف دولار، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان، وفقا لبيانات التداول.

موسكو- سبوتنيك. وأظهرت بيانات أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول "بيانانس" أن عملة بيتكوين ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 62080 دولارا، اعتبارا من الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش.

وذلك أقل بنسبة 4.5% فقط من أعلى مستوى قياسي للعملة الرقمية الأكثر شعبية، والذي بلغ 64850 دولارا، والذي وصلت إليه في أبريل. مساء الأحد، اقتربت العملة من عتبة 63 ألف دولار.

أقرأ أيضا: إعلام: مدير أكبر بنك أمريكي يعتبر البيتكوين "ذهب الحمقى"... فيديو

زادت العملة بنسبة 42% تقريبا، ارتفاعا من 43820 دولارا، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الآن، بعد انخفاضها بنسبة 7% في سبتمبر/ أيلول، والذي سبقه نحو 35% من النمو خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.