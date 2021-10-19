صندوق النقد الدولي: العملات المشفرة تشكل فرصة للاستثمار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة المالية المرموقة تعتبر العملات المشفرة فرصة للمستقبل وليست وسيلة مستقرة للحفاظ على قيمة الأصول.

واشنطن- سبوتنيك. وأضافت جورجيفا خلال مناقشة افتراضية حول الاقتصاد الرقمي: "لماذا نتوخى الحذر بشأن الأصول المشفرة؟ لأنها تشبه إلى حد كبير فرصة استثمارية أكثر من كونها طريقة تقليدية للعمل كمخزن ثابت للقيمة يمكن الاعتماد عليه في العمليات اليومية".

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وأردفت بالقول إن الأصول المشفرة لا يتم دعمها مثل الأموال التقليدية، داعية أيضا إلى تنظيم الاقتصاد الرقمي والذي قالت إنه سيشكل "خطوة مهمة".

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كذلك على أهمية تسخير التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين الاقتصاد العالمي، موضحة: "إذا لم تكن التكنولوجيا موجودة، فسيكون من الصعب تحقيق الشمول (المالي)".

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