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    عملة بيتكوين المشفرة

    خبير مالي يتوقع وصول "بيتكوين" لحاجز 100 ألف دولار

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    صرح آرون تشومسكي، رئيس قسم الاستثمار في الصندوق في سوق الأصول المشفرة ، ICB Fund، بأنه مع نهاية الشهر من المرجح أن يصل سعر بيتكوين إلى 68.5-70 ألف دولار، لكن من غير المرجح أن يواجه مقاومة جدية، وبحلول نهاية العام، قد يرتفع إلى 85 ألف دولار، وربما يصل إلى 100 ألف دولار.

    ففي مقابلة مع "إزفستيا"، تحدث تشومسكي، عن إمكانية زيادة قيمة العملة المشفرة "بيتكوين" مع نهاية العام لتصل لعتبة الـ100 ألف دولار.

    وتابع قائلا: "بعد اختراق أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل/نيسان، عند 64850 دولارا، أزالت عملة بيتكوين عقبة أمام استمرار الارتفاع، والذي قد يؤدي على المدى الطويل إلى قيم مكونة من ستة أرقام".

    وبحسب ما أضاف، فإن الحركة على المدى المتوسط ، بطبيعتها، قد تتوافق مع ديناميكيات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأبريل 2021. في ذلك الوقت، يعود السبب لتوقع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين واعتماد المزيد من العملات المشفرة.

    وبعد أن سمحت العمولة بإطلاق صندوق متداول في البورصة على أساس العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية، حصل السوق على الشرعية المطلوبة لفئة أصول جديدة.

    ووفقا للخبير، يمكن أن يؤدي نمو التوقعات التضخمية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام، والنقص العالمي في الرقائق والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد إلى زيادة الاهتمام بالعملة المشفرة الأولى. سيساهم العرض المحدود أيضًا في تعزيز نمو "بيتكوين"، كما وانخفضت أرصدة الصرف إلى الحد الأدنى في ثلاث سنوات، وبدأ معظم المستثمرين في الالتزام بنموذج السلوك التراكمي، كما يتضح من البيانات على السلسلة.

    لاحظ تشومسكي أنه لا توجد أسباب لتشكيل تصحيح وانعكاس لسعر بيتكوين. وقال إن إغلاق حسابات التجار الصينيين من خلال منصات مركزية في نهاية العام "قد لا يكون له تأثير ملموس"، مضيفا أن العديد من مستثمري العملات المشفرة يشترون حاليا حسابات اجتازت التحقق من KYC (طريقة للتحقق من هوية العميل)، وإتقان بروتوكولات VPN و DeFi.

    وبشكل عام يتزايد جمهور حاملي العملات المشفرة. وتوقع أن يرتفع عددهم من 200 مليون حاليا إلى مليار خلال السنوات الأربع المقبلة.

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