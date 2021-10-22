تضخم عجز الميزان التجاري في تونس

وعزا المعهد الوطني للإحصاء هذا التفاقم إلى نمو الواردات الغذائية بنسبة 63.1%، وعلى الرغم من استمرار تحسن أداء الصادرات، والتي نمت بنسبة 2% إلى 4.05 مليار دينار.
وباستبعاد منتجات الطاقة، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 9.2%، حسبما ذكرت شبكة "نسمة" التونسية.
وقال المعهد الوطني إن التحسن في الصادرات يرجع إلى زيادة نسبتها 34.3% في تصدير منتجات الصناعات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى نمو صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 10.2%.
وأيضا زادت صادرات قطاعي الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية بنسبة 12.7% و18.1% على التوالي.
على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة 4.6% إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، مع زيادة ملحوظة في جميع القطاعات باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها بنسبة 19.8%.
وأرجع المعهد هذا النمو إلى زيادة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 63.1% ومواد التجهيز بنسبة 13.4%، كما زادت المشتريات من المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 1.2% والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7%.
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