برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتجاوز 85 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014

أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، تسارعاً في نمو أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 1.1 و1.5 بالمئة، حيث تجاوز سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 85 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014.