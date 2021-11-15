أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب

هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.

وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين، باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية".

وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ستة إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.

في الوقت نفسه، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.

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