الغرب لا يحتاج حتى لشهادات سكان مدينة دوما

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكسندر شولغين، أن "لم يحضر الشركاء الغربيون الإحاطة، فلم يكن هناك لا الفرنسيين ولا الأمريكيين ولا البريطانيين، وعلاوة على ذلك، لقد قد فعلوا كل شيء من أجل المقاطعة، أما مندوب الولايات المتحدة فقد "استمات" لإقناع حلفاء آخرين بعدم المشاركة في هذه الإحاطة".

وأوضح شولغين، متابعا، أن سبب ذلك يعود إلى "خشيتهم من مواجهة الحقيقة، فهم يخشون رؤية "حسن" الصغير، الذي سيكشف أكاذيبهم".

هذا ونظمت في وقت سابق، من اليوم الخميس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إحاطة مشتركة مع الجانب الروسي والسوري بحضور شهود "الهجوم الكيميائي" المزعوم في مدينة دوما السورية، حيث شارك في الإحاطة الإعلامية 17 شخصا من الذين شهدوا الأحداث في دوما. من بينهم عائلة الطفل حسن دياب، المؤلفة من ثلاثة أطفال، والذي تحدث عن كيف كان يغسل بالماء بعد "الهجوم الكيميائي" المزعوم.