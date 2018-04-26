شولغين: شركاؤنا الغربيون لم يحضروا لخشيتهم رؤية "حسن" الصغير الذي سيكشف أكاذيبهم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، اليوم الخميس، أن مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى المنظمة "استمات" من أجل عدم حضور زملائه الإحاطة الإعلامية التي نظمت من قبل وفدي موسكو ودمشق حول الوضع في مدينة دوما السورية.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN في لاهاي...طبيب من دوما: وصلتنا حالات اختناق نتيجة الغبار والأعراض لم تكن عصبية أو جلدية

لاهاي — سبوتنيك . وقال شولغين، لوكالة "سبوتنيك": "أقول بصراحة — لم يحضر الشركاء الغربيون الإحاطة، فلم يكن هناك لا الفرنسيين ولا الأمريكيين ولا البريطانيين، وعلاوة على ذلك، لقد قد فعلوا كل شيء من أجل المقاطعة، أما مندوب الولايات المتحدة فقد "استمات" لإقناع حلفاء آخرين بعدم المشاركة في هذه الإحاطة".

وأوضح شولغين، متابعا، أن سبب ذلك يعود إلى

"خشيتهم من مواجهة الحقيقة، فهم يخشون رؤية "حسن" الصغير، الذي سيكشف أكاذيبهم".

هذا ونظمت في وقت سابق، من اليوم الخميس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إحاطة مشتركة مع الجانب الروسي والسوري بحضور شهود "الهجوم الكيميائي" المزعوم في مدينة دوما السورية، حيث شارك في الإحاطة الإعلامية 17 شخصا من الذين شهدوا الأحداث في دوما. من بينهم عائلة الطفل حسن دياب، المؤلفة من ثلاثة أطفال، والذي تحدث عن كيف كان يغسل بالماء بعد "الهجوم الكيميائي" المزعوم.