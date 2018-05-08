عمي منصور النجار يقسم "داعش" بالمنشار

أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.

وقال نفنوف: "كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية الأخرى تتقدم كتيبة أخرى من جيشنا. قريبا سنلتقي، لذلك سنقطع المناطق التي يحتلها مسلحو داعش إلى قسمين، ومن ثم سوف نسحق وندمر الإرهابيين".