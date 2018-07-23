لماذا تسحب دول الغرب أعضاء "الخوذ البيضاء"؟

وأضاف دولغوف: "كل هذا دفع الغرب إلى سحب أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" من هذه المنطقة بمساعدة إسرائيل".
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رأى بوريس دولغوف، أحد كبار الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق الروسي، اليوم الاثنين، أن إجلاء "الخوذ البيضاء" من سوريا تمليها رغبة الغرب في منع الكشف عن الدور الحقيقي للمنظمة، حيث أن منطقة انتشارها أصبحت تحت سيطرة جيش الحكومة السورية.
وأضاف دولغوف: "كل هذا دفع الغرب إلى سحب أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" من هذه المنطقة بمساعدة إسرائيل".
إقرأ أيضا: خبير روسي حول إجلاء "الخوذ البيضاء": الغرب يخشى من كشف دمشق لجرائمهم
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