لماذا تسحب دول الغرب أعضاء "الخوذ البيضاء"؟

رأى بوريس دولغوف، أحد كبار الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق الروسي، اليوم الاثنين، أن إجلاء "الخوذ البيضاء" من سوريا تمليها رغبة الغرب في منع الكشف عن الدور الحقيقي للمنظمة، حيث أن منطقة انتشارها أصبحت تحت سيطرة جيش الحكومة السورية.