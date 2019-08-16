الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون

علق برلمانيون روس على بيان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي اتهم فيه روسيا بسرقة التكنولوجيا.

اتهم مستشار الرئيس الأمريكي، جون بولتون في وقت سابق، روسيا بأنها تنفق أموالا ضخمة على تطوير صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت باستخدام تقنية مسروقة من الولايات المتحدة الأمريكية.

فوصف السيناتور الروسي فلاديمير جاباروف، تصريحات بولتون بأنها "من عالم الخيال" كرد على اتهام روسيا بسرقة التكنولوجيا.

مضيفا "إذا تمكنا من العيش بهدوء، فلن نضطر الى إنفاق الأموال والموارد من أجل ضمان أمن بلدنا".

وعلق السيناتور فرانز كلينتسيفيتش، قائلا "يبدو أن بولتون لا يزال يعيش في الأربعينيات من القرن الماضي، عندما هدد احتكار الولايات المتحدة النووي بوجود الاتحاد السوفييتي ذاته وكان مجبرا على الانخراط في سرقة الأسرار الذرية الأمريكية".

من جانبه قال النائب ألسكاندر شيرين، بأن الأمريكان أنفسهم جلبوا علماء ألمان لصناعة القنبلة الذرية التي قصفوا بها اليابان.