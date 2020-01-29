فيسبوك يتحايل على مستخدميه لشراء منتجات شركائه

أطلق فيسبوك ميزة جديدة تمكنك من مراقبة المواقع الخارجية التي تعطي فيسبوك معلومات عن بياناتك.

ويظهر فيسبوك للمستخدم قائمة المواقع التي تفاعل معها، ويقوم موقع التواصل الاجتماعي بجمع المعلومات عن المستخدم حتى عندما يكون الحساب غير نشط.

ولا تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم رؤية تاريخ التفاعل مع المواقع الخارجية فقط، إنما مسحها أيضا. وهذا لا يمنع فيسبوك من الاستمرار بجمع المعلومات.