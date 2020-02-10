رغم العقوبات..."التيار الشمالي 2" مستمر

أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشره في مجلة "سياسة الطاقة" أن مشروع "التيار الشمالي-2" سيكتمل رغم جهود بعض الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، لإيقاف هذا المشروع.