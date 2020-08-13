روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، تهدف للحد من إمدادها بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.