ترامب يكشف النقاب عن "علاقته" مع روسيا

اتهمت سفارة روسيا في الولايات المتحدة شركة "فيسبوك" بالرقابة لحجبها عددا من الحسابات، بما في ذلك الرسوم البيانية لجزر الكوريل الجنوبية الروسية، ووصفت هذا التصرف بأنه أمر"عشوائي أو سخيف فعلياً"، في حين أوضحت الشبكة الاجتماعية على أنه محتوى "ينتهك سياساتها في النشر".