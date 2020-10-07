ترامب يكشف النقاب عن "علاقته" مع روسيا

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "لقد صرحت بإزالة السرية الكاملة لأي وجميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي.. "خدعة روسيا".. وبالمثل، فضيحة هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني. لا تنقيح!".
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية في قضيتي "التدخل الروسي المزعوم" في الانتخابات الأمريكية، ومراسلات مرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون الخاصة عبر البريد الإلكتروني الحكومي.
وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "لقد صرحت بإزالة السرية الكاملة لأي وجميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي.. "خدعة روسيا".. وبالمثل، فضيحة هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني. لا تنقيح!".
صرح مدير إدارة الصناعة الراديوية الإلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فاسيلي شباك، للصحفيين بأنه تم العثور في روسيا على مكاوي أجنبية الصنع مع أجهزة تنصت في داخلها.
بدأت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).
اتخذ موقع "تويتر" خطوة أخرى للحد من الوصول إلى مجال المعلومات الروسي، وقام بإزالة وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" من نتائج البحث في "تويتر".
اتهمت سفارة روسيا في الولايات المتحدة شركة "فيسبوك" بالرقابة لحجبها عددا من الحسابات، بما في ذلك الرسوم البيانية لجزر الكوريل الجنوبية الروسية، ووصفت هذا التصرف بأنه أمر"عشوائي أو سخيف فعلياً"، في حين أوضحت الشبكة الاجتماعية على أنه محتوى "ينتهك سياساتها في النشر".
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