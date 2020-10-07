ترامب يقول إنه رفع السرية عن وثائق تتعلق بـ"التدخل الروسي المزعوم"

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية في قضيتي "التدخل الروسي المزعوم التدخل الروسي المزعوم " في الانتخابات الأمريكية، ومراسلات مرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون الخاصة عبر البريد الإلكتروني الحكومي.