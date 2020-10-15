بايدن وحملته الانتخابية

في ظل التضييقات الإسرائيلية والحصار المستمر على قطاع غزة، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أعمال بناء الجدار الذكي الذي يحيط بقطاع غزة، ويستهدف مكافحة أنفاق حركة "حماس"، أوشكت على نهايتها، وذلك بعد 3 أعوام من انطلاقة المشروع، الذي تعتبره إسرائيل واحدا من أهم المشروعات الأمنية التي يجري تنفيذها في السنوات الأخيرة.