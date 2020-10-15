بايدن وحملته الانتخابية

وكتب بايدن على تويتر، إنه حصل على 383 مليون دولار في سبتمبر/أيلول. وشكر ناخبيه، وأضاف أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل.
تلقى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مبلغًا قياسيًا للحملة الانتخابية في سبتمبر/أيلول.
وكتب بايدن على تويتر، إنه حصل على 383 مليون دولار في سبتمبر/أيلول. وشكر ناخبيه، وأضاف أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن مركز فيكتور سجل اللقاح الروسي الثاني، وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.
صرح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الاتهامات الغربية ضد لقاح "سبوتنيك V" الروسي تتناقض مع بعضها البعض في كل مرة".
تخطط شركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات، لاقتحام سوق السفر الجوي قصير المدى بحلول عام 2028. وذلك بمجموعة من طائرات لنقل الركاب والبضائع ذات 5 و6 مقاعد، ونفس تنسيق الشاحنة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كغ، حسبما ذكرته "بلومبرغ".
في ظل التضييقات الإسرائيلية والحصار المستمر على قطاع غزة، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أعمال بناء الجدار الذكي الذي يحيط بقطاع غزة، ويستهدف مكافحة أنفاق حركة "حماس"، أوشكت على نهايتها، وذلك بعد 3 أعوام من انطلاقة المشروع، الذي تعتبره إسرائيل واحدا من أهم المشروعات الأمنية التي يجري تنفيذها في السنوات الأخيرة.
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