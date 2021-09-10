اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"

وقالت الشركة في بيان: "في اجتماع عمل صباحي في JSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر إنه، صباح اليوم، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2) بالكامل".
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2 " بالكامل.
وقالت الشركة في بيان: "في اجتماع عمل صباحي في JSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر إنه، صباح اليوم، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2) بالكامل".
قال أحمد الله واسيك، نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة "طالبان"، للصحفيين إن "النساء في أفغانستان لن يُسمح لهن بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن أكثر مما تسمح به الأعراف الإسلامية".
صرح رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، أثناء حديثه في المنتدى الاستراتيجي الدولي في بليد، أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لتكرار أزمة الهجرة في عام 2015 على خلفية الحرب في سوريا.
أفاد تنظيم "طالبان" (المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم) إنه يعتزم حظر الموسيقى علنا داخل أفغانستان بعد فرض سيطرتها عليها، وذلك لأنها تعتبرها "غير إسلامية".
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن ما يحدث في أفغانستان على خلفية انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي هو نتيجة طبيعية.
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