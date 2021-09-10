اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"

وقالت الشركة في بيان: "في اجتماع عمل صباحي في JSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة أليكسي ميلر إنه، صباح اليوم، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2) بالكامل".