فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات

أفادت صحيفة أمريكية، بأن فرنسا "الغاضبة" ألغت احتفالا كان مقررا إقامته في سفارتها بواشنطن، اليوم الجمعة، ردا على اتفاق أمريكا الدفاعي مع أستراليا، الذي جاء على حساب إلغاء صفقة ضخمة بين كانبيرا وباريس.