تعليق مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت شركة فيسبوك، فجر اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع خدمات منصاتها "فيسبوك، إنستغرام، وواتسآب".

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إنها تعتقد أن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تعديل خاطئ في إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية تسبب بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال".

وأضافت أنه "لا دليل لديها على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة لهذا العطل في خدمات الاتصال".

وتابعت: "نأسف لانقطاع الخدمة في منصاتنا وعملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الخدمة وأنظمتنا الآن عادت للعمل".