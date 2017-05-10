كأس القارات لكرة القدم بالأرقام

كأس العالم للقارات أو ما عرفت من قبل بكأس "الملك فهد" حيث قام الاتحاد السعودي برعاية أول بطولتين لها، ليعلن بعدها اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" اعترافه بها رسميا، وليتم تغيير اسم البطولة إلى "كأس القارات لكرة القدم".

بعدها قام "فيفا" بتعديل في نظام البطولة في عام 2005، حيث قرر إقامة البطولة مرة كل أربع سنوات، قبل سنة من كأس العالم وفي نفس الدولة المستضيفة لكأس العالم.

حيث تعتبر بطولة إعدادية وتنشيطية للمنتخبات المشاركة، كما وتعتبر اختبارا حقيقيا للبلد المستضيف لمعرفة مدى جاهزيته واستعداده لاستضافة المونديال.

الجدول التالي يوضح إحصائيات البطولة منذ انطلاقتها:

© Sputnik. Johnny Elias إحصائيات كأس القارات

يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.

والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.