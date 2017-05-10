كأس القارات لكرة القدم بالأرقام

بعدها قام "فيفا" بتعديل في نظام البطولة في عام 2005، حيث قرر إقامة البطولة مرة كل أربع سنوات، قبل سنة من كأس العالم وفي نفس الدولة المستضيفة لكأس العالم.
حيث تعتبر بطولة إعدادية وتنشيطية للمنتخبات المشاركة، كما وتعتبر اختبارا حقيقيا للبلد المستضيف لمعرفة مدى جاهزيته واستعداده لاستضافة المونديال.
الجدول التالي يوضح إحصائيات البطولة منذ انطلاقتها:
يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.
حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.
والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.
وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.
المجموعة الأولى ⬅️ روسيا 🇷🇺 — نيوزيلندا 🇳🇿 — البرتغال 🇵🇹 — المكسيك 🇲🇽— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٦
المجموعة الثانية ⬅️ بطل أفريقيا 🌍- تشيلي 🇨🇱 — أستراليا 🇦🇺- ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/J89197PZtG
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