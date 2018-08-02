تسجيل
22:37 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    غزو الكويت

    ضابط عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت (1)

    © AP Photo / Anonymous
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 30

    28 عاما مرت على القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل صدام حسين بدخول القوات العراقية إلى الكويت، والذي صاحبه انقلاب شامل وتغيير في تركيبة الأوضاع السياسية في المنطقة، وربما في العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والطموح الأمريكي لقيادة المنطقة والعالم بشكل منفرد.

    حاولت "سبوتنيك"، إزاحة الستار عن بعض القضايا التي شابها الغموض في تلك الفترة، وربما تم تسويقها بشكل غير صحيح، فكانت المقابلة التالية مع الضابط السابق في الجيش العراقي، إبان غزو الكويت، قصي المعتصم، ليروي لنا كشاهد عيان تفاصيل ما حدث، كما عاصره على أرض الكويت…

    فإلى نص الحوار:

    حرق آبار النفط خلال غزو الكويت
    © AP Photo / Gustavo Ferrari
    ضابط عراقي يكشف سرا "لأول مرة" حول المتورط في حرق آبار النفط الكويتية
    سبوتنيك: كنت أحد ضباط الجيش العراقي عندما تم غزو الكويت… هل لك أن تروي لنا وقائع تلك اللحظات التي كانت سببا في تغيير الأوضاع السياسية في المنطقة؟

    كنت بالفعل أحد الضباط الذي دخلوا الكويت، بعد دخول الحرس الجمهوري العراقي للسيطرة على الأرض، وكنت بالخط الأمامي في شهر فبراير/شباط 1991، حيث كنت قائدا لوحدة راجمات صواريخ، وشاركت بكل الحروب بالعراق وخضت المعترك السياسي والاقتصادي في البلاد، وبعد تلك الفترة استطيع القول بأن دخول الكويت كان خطا كبيرا.

    سبوتنيك: تقول أن دخول الكويت كان خطأ… فلماذا شاركت به؟

    نعم أقول إن دخول الكويت كان خطأ استراتيجيا قاتلا، ولا مبرر له في تلك الأوقات ولا في غيرها، نعم كانت هناك خلافات مع الكويت على الحدود عمرها 100 عام تقريبا منذ أن تم رفع العلم الكويتي وعليه شعار الدولة العثمانية في عام 1911م، قبل الإتفاق العثماني البريطاني وإلى الآن، وخلال تلك الفترة تقدمت الحدود الكويتية داخل الأراضي العراقية شيئا فشيئا وصولا إلى "خور عبد الله" في الآونة الأخيرة.

    في الحقيقة أن قرار دخول الكويت بالشكل المفاجيء، الذي تم به كان بمثابة الصدمة بالنسبة لي بشكل خاص، كما أنه شكل مفاجأة أيضا بالنسبة للكثير من العراقيين، حيث كان القرار متسرعا ومفاجئا حتى بالنسبة للقيادات العسكرية، ولم يكن هناك عراقي مقتنع بهذا القرار، والذي مثل مفصلا تاريخيا في علاقات الأمة العربية فيما بينها، وكان القرار أيضا يتعارض مع فكر حزب البعث الذي كان يحكم العراق وقتها، وكان يخدم المواطنين والدولة العراقية.

    لكن تلك الخطوة كانت خطأ استراتيجيا في سياسة الدولة العراقية على مدى عقود طويلة، لذا فدخول الكويت كان له بالغ الأثر على العلاقات العربية — العربية، وحتى على علاقات العراقيين فيما بينهم، علاوة على تأثيراتها المستقبلية، والتي بدأت بالحصار، الذي فرض على العراق منذ العام 1990، واستمر حتى بداية الاحتلال في العام 2003، وأوجد دخول العراق إلى الكويت أعذارا لدخول القوات الأمريكية إلى العراق والمنطقة، وبالتالي تم تدمير بلد كان يعول عليه بأن يكون قلعة لحماية أرضه وأمته العربية، ومن وجهه نظري سيبقى غزو الكويت نقطة سوداء في تاريخ العراق.

    سبوتنيك: البعض يسوق الكثير من المبررات دفاعا عن القرار العراقي بدخول الكويت… ما رأيكم؟

    لا مبررات لتلك الأزمة في ذلك التوقيت، الذي كان الجيش العراقي لم يسترح فيه من حرب طويلة الأمد استمرت 7 سنوات مع إيران، وكان هناك حلول عديدة لتجاوز هذه الأزمة لكن للأسف الشديد كان هناك تسرع في القرار، دفع العراقيين مقابله أغلى الأثمان.

    سبوتنيك: كيف تعامل الجيش العراقي مع قوات التحالف، التي قامت بتحرير الكويت؟

    بكل أمانة وصدق، وهذا الكلام يقال للمرة الأولى وربما لا يعرفه الكثيرون، وحتى الكويتيون، ومن أجل إعادة التاريخ إلى وضعه الطبيعي، إن الكويت لم يحررها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إنما من قام بتحريرها هم أفراد الجيش العراقي، الذين رفضوا قتال القوات العربية أو القتال بشراسة حتى الاستماتة، والتي كانت ستدمر الكويت.

    والدليل على ذلك أننا إلى أن خرجنا من الكويت لم تدمر بناية واحدة ولم تدمر البنى التحتية للدولة.

    وفي أول يوم بدأت فيه الطائرات الأمريكية بضرب آبار النفط والمنشآت النفطية الكويتية في 17 يناير/ كانون الثاني 1991، التي تم الإدعاء بعدها بأن العراق هو من قام بتدميرها، وهذا غير صحيح.

    أنا أقول لكم هذا السر، لأنني شاهد عيان عليه، فقد أرادت أمريكا تضخيم الأمور في تلك اللحظات وقطع الطريق على كل مبادرات المصالحة.

    وكانت القمة العربية التي عقدت من أجل الغزو حريصة على إدانة العراق والسماح للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات وضع العراق تحت البند السابع، وهذا كان أبلغ دليل على التخبط العربي وعدم الروية الحقيقية للحالة، التي كان يمكن حلها حتى لو تم الانتظار لفترة أطول، لكن وبكل أسف أن العرب ساهموا في عدم الحل، بل وتأجيج الصراع لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هى المستفيد الأول والأخير من كل ما حصل.

    وهناك خطأ استراتيجي قاتل آخر، عندما تجاوز الجيش العراقي الكويت، ودخل إلى الأراضي السعودية، وكان هذا مبرر لموافقة السعودية على إنزال كامل للقوات الأمريكية، بعدما أشيع أن العراق يريد السيطرة على كل الخليج العربي.

    سبوتنيك: أنت تحمل القيادة السياسية في العراق المسؤولية الكاملة عن الغزو… ويرى آخرون أن الكويت تتحمل جزءا من تلك المسؤولية… ما رأيكم؟

    كان للقيادة السياسية البعثية محدودية في أن الأوضاع لن تتعدى الكويت، وأيضا ما بدر من القيادات الكويتية من إصرار وعناد وأذى للعراقيين لم يكن له مبرر، وكان بإمكان القيادة الكويتية أن تكون حكيمة أكثر وتتعامل مع الموضوع بجدية وأخوية.

    لكن هناك من حاول دفع الكويتيين للتشدد والتصلب في مواقفهم تجاة العراق، وللأسف حدث ما نعاني منه جميعا إلى اليوم من شرخ في جسد الأمة يستغله البعض لتنفيذ أجندات معينة.

    هناك أمور دولية وظروف عالمية غير طبيعية ساهمت في تنفيذ الأجندات الأمريكية ومنها، انهيار الإتحاد السوفييتي في العام 1991، وهو الأمر الذي ساهم في عدم تدخل الروس لأنهم كانوا في أزمة شديدة وانهيار كامل، وكان ابتعاد روسيا عن التدخل يخدم مصالحها في ذلك الوقت، نظرا لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الروسي، وهنا نلاحظ أن هناك أجندات إقليمية ودولية لعبت أدوار رئيسية أو ثانوية للاستفادة من الموقف في ذلك الوقت وتأجيجه إلى يومنا هذا.

    سبوتنيك:  ما هي أهم المواقف التي صادفتك، عندما دخلت مع الجيش العراقي إلى الكويت؟

    أول تلك المواقف التي أود ذكرها، أنه قبل بدأ عمليات القصف الأمريكي على الكويت، كان هناك قرابة مليوني عسكري عراقي على الأراضي الكويتية، وهذا الأمر تأكيد لما ذكرته بأن الجيش العراقي هو من حرر الكويت وليس الأمريكان، وبعد انتهاء الحرب وجد 200 ألف أسير لدى التحالف، وهو ما يعني انسحاب ما يقارب مليون و800 جندي عراقي من الكويت قبل بدء المعركة النهائية، حيث كانت نسبة القدرات القتالية في بعض الوحدات ربما لا تتجاوز 5% كقدرة قتالية.

    وكنا نشاهد أفواجا كثيرة من العراقيين ينسحبون ليلا عائدين لبلادهم، تعبيرا عن رفضهم للحرب، ولن أنسى أنني كنت غير قادرا على الانسحاب نظرا للعقوبات المفروضة علينا، ولم أكن مقتنعا بأن نقاتل أو ندخل في حرب مع أي فرد من ابنا الأمة، التي دافعنا عنها لسنوات طويلة، وكان هذا يؤلمني جد واستمر معي لسنوات حتى طلبت التقاعد في العام 1999، عندما رأيت أن الجيش العراقي أصبح لا يعتمد عليه، ولم يكن طموحي أن أبقى بالجيش.

    صدام حسين
    © AP Photo / DAVID FURST
    ضابط عراقي يكشف "خطأ صدام القاتل"
    سبوتنيك: لاحقت الجيش العراقي الكثير من التهم أثناء دخوله الكويت منها… النهب والسرقة والاغتصاب… ما حقيقة ذلك؟

    كل تلك التهم غير صحيحة بالمرة، فقط كانت هناك حالات فردية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم وفي أي جيش، وتلك الواقعة عاصرتها بنفسي، أن أحد الضباط برتبة "مقدم" ارتكب جريمة سرقة على هامش العمليات العسكرية فتم إعدامه بالكويت بأمر من الرئيس صدام حسين، وكنت اتجول بالكويت وأشاهد الحياة الطبيعية، وكان الكويتيون يحبون العراقيين، ولم يجرأ أي عراقي بالكويت على ارتكاب جرائم سرقة أو قتل أو اغتصاب، وهناك عمليات كذب وتدليس تم بموجبها دفع مليارات الدولارات من جانب العراقيين للكويت كتويضات وهى غير صحيحة، فلم نكن نتعامل سوى بالود والاحترام، والجيش العراقي لم يكن يتمنى ما حدث، وفي آخر ليلة للهجوم كنت على الحدود في منطقة "المناقيش" على الحدود من الجهراء خروجا على طريق الكويت السعودية، وكنا نشاهد الكويت مضاءة، فكانت الكهرباء والمياه والخدمات متوفرة، وقبل أربعة أيام من بدء الهجوم البري من جانب التحالف على الكويت، كان هناك اجتماع للقيادات العراقية مع مسؤولين كبار، وعلى رأسهم حسين كامل المجيدي (مؤسس الحرس الجمهوري العراقي وزوج بنت صدام حسين) والتقى القادة بنا "كآمري" وحدات، وكان سؤالنا وماذا بعد 35 يوما من القصف المستمر، من جانب التحالف بقيادة الولايات المتحدة، فقد دمرت قدرات الجيش، وهربت نسب عالية جدا من الوحدات، وكان الجميع يفكر ما هو الحل… وهل نحن ماضون في حرب لا جدوى لها… وعندما عدنا إلى وحداتنا في 21فبراير/شباط 1991، عندما عدنا إلى وحداتنا كان هناك بدء هجوم بري أمريكي باتجاه "المناقيش" في محاولة لتطويق الجيش العراقي.

    دارت معركة بيننا وبين القوات المهاجمة استمرت لساعات طويلة، وأوقفنا تقدمهم وتكرر الأمر في اليوم التالي، ولم يستطيعوا الاختراق نظرا لكثافة النيران المضادة لهم، ولم نكن نعلم شيئا عن جنسية القوات المهاجمة.

    واتضح فيما بعد أنه لواء أمريكي كان يحاول اختراق القطاعات، وفي تلك اللحظات كان رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يجري مفاوضات وتفاهمات مع الجانب الروسي لإيقاف الحرب وانسحاب القوات العراقية من الكويت.

    وكانت تصلنا الأخبار بقرب وقف القتال، ولكننا فوجئنا بالهجوم البري فجر 23/24 فبراير/شباط 1991، ولم تجد القوات المهاجمة دفاع مستميت عن أماكنها نظرا لانعدام الهدف والقناعات من جانب الجنود بجدوى الحرب ومشروعيتها، وهو الأمر الذي أدركته القيادة العراقية في النهاية بعد أن وصلت الأمور لحل لا يمكن التراجع عنه، وبعد التوصل لحل لسحب القوات العراقية خلال 24 ساعة من الكويت كان يمكن تنفيذ ذلك على الأرض وتجنيب القوات ماحدث.

    لكن للأسف القيادة العراقية لم تتخذ القرار في وقته لتجنب الدمار والحرب الشاملة التي حدثت، وتلك الأخطاء تراكمت على الخطأ الأول بغزو الكويت في ذلك التاريخ.

    ونستكمل تلك الشهادة في الجزء الثاني من الحوار

    أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب   

    انظر أيضا:

    الحوثي يدعو العراقيين للتكفير عن "غزو الكويت"... وهذا ما طلبه
    "حكم آل خليفة لقطر" يشعل مواقع التواصل… وسيناريو "غزو الكويت" يعود للواجهة
    حمد بن جاسم يدافع عن الوجود الأجنبي في قطر ويذكر السعودية بـ"غزو الكويت"
    محامي صدام يكشف: موكلي ندم على غزو الكويت
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, أخبار العراق, تحرير الكويت, غزو الكويت, الجيش العراقي, رغد صدام حسين, صدام حسين, الكويت, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك