العميد ثروت سويلم: مصر ستستفيد من تجربة روسيا في تنظيم كأس العالم

قال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، العميد ثروت سويلم، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن تجربة روسيا في تنظيم كأس العالم تجربة مفيدة، ومصر سوف تستفيد من تلك التجربة في تنظيم المسابقات المحلية خاصة عملية تنظيم دخول الجماهير في إطار السعي إلى عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب طويل بداية من سبتمبر المقبل.

وأضاف سويلم، بشهادة الجميع مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر تاريخ البطولة وحلم بتنظيم كأس العالم 2030 والتجربة الروسية ستكون مفيدة.

فإلى نص الحوار:

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سبوتنيك: انطلقت منذ أيام بطولة الدوري المصري، ما هو تقييمكم وهل تتوقع أن يكون هذا الموسم مختلف عن المواسم السابقة في ضوء المنافسة القوية بين الأندية؟

سويلم: كل موسم من بطولة هناك منافسة قوية بين الأندية على اللاعبين، ولكن هذا الموسم مختلف لوجود ناد بيراميدز" الذي تسعى إدارته لتحقيق شيء جديد في الكرة المصرية. لاعبين أجانب على مستوى عال وجهاز فني اجنبي، واختيار الكابتن حسام البدري، مشرفا عاما على النادي هو اختيار في محله إذ يتمتع بالقيادة الحكيمة إلى جانب كونه أمكانياته الفنية المعروفة كمدرب. هناك كيان جديدة في الكرة المصرية، وفكر جديد، ومن هنا فأنا أعتقد أن الموسم سوف يكون قويا و مختلف عن المواسم السابقة.

سبوتنيك: تقييمك لمشاركة مصر في مونديال روسيا 2018؟

سويلم: اعتقد انه من الطبيعي ان تكون هناك نتائج إيجابية وأخرى سلبية خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018، ومن النتائج الإيجابية هي المشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما وهي اضافة للمنتخب المصري، ولكن النتائج السلبية و ظهور المنتخب بهذا الشكل غير المشرف ليس بسبب قصور إداري من جانب اتحاد الكرة ولكن حالة من عدم التوفيق للمنتخب. المنتخب أدى ما عليه ولا أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني كان يتمنى هذه النتائج. اتحاد الكرة لم يبخل بأي شيء للإجادة والحصول على ترتيب معين، كان المفروض في ضوء الإمكانيات التي أتيحت لهم ولم تكن متاحة لأي منتخب مصري سابق أن يكون هناك نتائج أفضل.

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سبوتنيك: وزير الشباب والرياضة المصري أعلن أن مصر تعتزم التقديم بملف لتنظيم مونديال كأس العالم 2030، كيف يمكن لاتحاد الكرة المصري أن يستفيد أو يستعين بالخبرة الروسية في إعداد الملف أو تنظيم كأس العالم؟

سويلم:ما شهدناه في روسيا من تنظيم كأس العالم هو عملية احترافية مبهرة للجميع، لم أذهب إلى أي مونديال قبل مونديال روسيا، لكن ما رأيناه كبعثة مصرية وما شهد به العالم بأن التنظيم كان أفضل تنظيم لبطولات كأس العالم. نحترم جدا إعلان وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، في التفكير في تنظيم كاس العالم 2030 ونحترم الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذا القرار. نحن نتمنى وهو حلم أن تقوم مصر بتنظيم كأس العالم.

سبوتنيك: ماذا عن إجراءات وآليات اتحاد الكرة المصري لعودة الجماهير إلى الملاعب، في ضوء اجتماع وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الأندية المصرية لحل هذه المشكلة؟

سويلم: المرحلة المقبلة وعودة الجماهير كانت مشكلة صعبة أمام مصر بكيانها وعظمتها أن تظل الدولة العربية الوحيدة التي تقام فيها المباريات بدون جمهور، وهناد دول شهدت أحداث أسوا من تلك التي كانت في مصر ومع ذلك هناك حضور جماهيري للمباريات. كانت هناك خطوات من قبل من جانب المسؤولين في وزارتي الشباب والرياضة والداخلية وكان هناك قرار بعودة الجماهير وهي المحاولات الرامية لاستعادة صوت الجماهير في الملاعب. اتحاد الكرة هو المؤسسة الأقرب إلى نشاط كرة القدم في مصر ويسعى إلى تفعيل ما تم من خطوات في هذا الملف. نسير على الخطى الناجحة لروسيا في تنظيم مشاكرة الجماهير في المباريات من خلال إصدار FAN ID ونجاح التجربة في روسيا هو ما دفع الاتحاد إلى تكرارها في مصر وهي واحدة من الدروس المستفادة من مونديال روسيا 2018. بداية سبتمبر المقبل سيتم السماح لـ 5 آلف من الجماهير بحضور المباريات بعد إصدار "فان أي دي".

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سبوتنيك: الاحتراف في عالم كرة القدم وسيلة للارتقاء بالمسابقات وتفتح المجال للاستثمارات في كرة القدم. أين موقع الكرة المصرية من منظومة الاحتراف العالمية؟ وهل تحتاج الأندية إلى دعم نجاح تجربة الاحتراف على غرار الدوريات الأوروبية؟

سويلم: الاحتراف موجود في مصر منذ عام 1990 وأول من ساهم في دخول احتراف اللاعبين الأجانب في الكرة المصرية وهو الراحل محمود الجوهري، ولكن تراجع نظام الاحتراف بالمقارنة بالدوريات الاوروبية رغم ان كل موسم من بطولة الدوري يشهد انتقال الكثير من اللاعبين بين الاندية وحتى في منتصف المسابقة تتغير فرق اللاعبين المحترفين. من مقومات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فكرة الاستثمار في الرياضة وأعتقد أن القادم أفضل بالنسبة للرياضة وكرة القدم في مصر.

سبوتنيك: ماذا عن طموحات الاتحاد المصري للكرة خلال المرحلة المقبلة بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018؟

سويلم: كان حلما أن نشارك في كأس العالم 2018 وتحقق الحلم ولكن المنتخب لم يظهر بشكل يرضي الشعب المصري. الكرة في مصر منبع سعادة أو تعاسة شريحة كبيرة من المجتمع، ونسعى خلال المرحلة المقبلة أن تشارك مصر في مونديال 2022 وأن يظهر المنتخب بشكل وصورة وأداء أفضل يرض الشعب المصري.