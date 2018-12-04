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03:48 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    جناح الشركة العربية العالمية للبصريات في معرض إيديكس 2018

    رئيس "العربية للبصريات": الجيش المصري يعتمد علينا بنسبة ١٠٠% ونطور الأجهزة القديمة بأيد مصرية

    © Sputnik . Alaa Almutiry
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    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (27)
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    الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة للقوات المسلحة المصرية بمثابة العين من الجسد، تخطى عمرها ثلاثة عقود ومازالت تواكب كل جديد في مجالها وتحقق الاحتياجات التي يتطلبها التصنيع العسكري المصري، إضافة إلى عمليات تطوير وتحديث الأجهزة القديمة للأسلحة متعددة المصادر والتي يزخر بها الجيش المصري.

    التقت "سبوتنيك" باللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات وحاورته في السطور التالية.

    سبوتنيك: ما هو دور الشركة في تسليح القوات المسلحة؟

    الشركة العربية العالمية للبصريات بمثابة العين من الجسد، فهى تقوم بتزويد المعدات العسكرية التي ينتجها الجيش المصري بكل ما تحتاجه من الأجهزة الملاحية والتقنيات التكنولوجية المتطورة والتي يتم إنتاجها بالكامل في مصر بنسبة ١٠٠ بالمئة.

    سبوتنيك: هل يعني هذا أن مصر تقوم بالتطوير والتصنيع منفردة؟

    بي إم بي - 3
    © Sputnik . Anton Denisov
    "إيديكس - 2018" ينطلق غدا... أسلحة روسية يمكن تصنيعها في مصر (فيديو وصور)

    ٩٨ بالمئة من المنتجات مصرية بالكامل، بداية من المواد الأولية المستخدمة في عمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي لتلك الأجهزة، والجزء الباقي يتم عن طريق عمليات النقل التكنولوجي من شركات عالمية وفقا لبروتوكولات تعاون بنظام التصنيع المشترك، وفقا لما نحتاج له نحن ولا يفرض علينا تصنيع شىء لسنا في احتياج له ويتناسب مع السياسة المصرية للتسليح العسكري.

    سبوتنيك: أهم منتجات الشركة؟

    أهم المنتجات هى أجهزة التنسيق والمراقبة والأجهزة الحرارية والاستشعار، والتي تعتمد عليها القوات المسلحة بنسبة ١٠٠ بالمئة، ويتم تصنيعها بناء على طلبات القوات المسلحة وبمواصفات عالمية عالية الجودة في في مجال الكهروبصريات.

    سبوتنيك: القوات المسلحة المصرية تتميز بتنوع مصادر سلاحها… وهناك أسلحة روسية قديمة… ما دور الشركة تجاهها؟

    نقوم في الشركة العربية بإنتاج ما تحتاج إليه القوات المسلحة المصرية في المعدات العسكرية الحديثة، بجانب تحديث جميع الأجهزة القديمة الخاصة بالأسلحة التى تجاوز عمرها عدة عقود وما زالت مستخدمة بكفاءة في الجيش المصري ونعمل على تطويرها بسواعد مصرية لتواكب التطورات في هذا المجال، ولدينا في المعرض العديد من الأجهزة الروسية التي تم تطويرها وتحديثها مصريا بنفس المستوى العلمي والتقني للشركات العالمية.

    اللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات
    © Sputnik . Alaa Al Motairy
    اللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات

    حوار/ أحمد عبد الوهاب.

    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (27)

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    حوار, أسلحة, معرض إيديكس 2018, الجيش المصري, مصر
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