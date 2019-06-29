نائبة مدير الإرميتاج: الفنانون السعوديون يدخلون على الفن المعاصر أساليب جديدة

بدأ سوق الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية بجذب فنانين من جميع أنحاء العالم خاصة بعد افتتاح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران عام 2016.

وفي عام 2018 أقيم في العاصمة الرياض معرضا لأعمال الفنانين الروسيين، فاسيلي كاندينسكي وبافيل فيلونوف، اللذان نالا إعجاب قسم كبير من زوار المعرض في المملكة.

وفي هذا السياق أجرت وكالة " سبوتنيك " حوارا مع نائبة مدير متحف الأرميتاج الروسي يفغينيا بيتروفا حول المعرض والتفاعل الثقافي بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

سبوتنيك: كيف تم اختيار الأعمال التي تم عرضها في المعرض الروسي الذي نظم في الرياض؟

لقد اخترنا لوحات تجريدية، والتي تعتبر المفضلة لدى المشاهد السعودي. وبطبيعة الحال، اخترنا أعمال لفنانين مشهورين هما: فاسيلي كاندينسكي وبافيل فيلونوف والذي قد يكون، ليس معروفًا جيدًا مثل كاندينسكي، لكنه، بالطبع، من رواد الفن الروسي.

سبوتنيك: فيلونوف يعتبر فنان له أسلوب معقد بعض الشيء أليس كذلك؟

نعم، تتميز لوحاته بكونها مليئة بالتفاصيل وهي تشبه إلى حد كبير الفسيفساء، فهو يستخدم الكثير من الألوان. إن أعمال فيلونوف، تتميز بطابع شرقي.

سبوتنيك: عند افتتاح معرض الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات والحضارات في الإرميتاج، أخبرتنا الفنانة السعودية، لولا الحمود، عن حبها لأعمال كاندينسكي، ومعظم لوحاتها مستوحاة من أعماله الفنية

نعم، لهذا السبب اخترنا أعمال كاندينسكي ليتم عرضها في الرياض. وفي حالي قمنا يتنظيم معرض أكبر في المستقبل بكل تأكيد سنعاود عرض أعماله مع توسيع قائمة الفنانين الروس المشاركين، فالفن التجريدي في روسيا متعددة الجوانب. ويبلغ عدد أعمال الفن التجريدي للفنانين الروس أكثر من 1900 لوحة.

قمت أنا وزملائي بزيارة متاحف الفن المعاصر في الرياض، وفي أحدها نظرنا إلى معرض للفنانين المحليين. كان الأمر ممتعًا لقد استطعنا أن نفهم طبيعة ومستوى الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية برأي هو مستوى جيد جدًا. يبدو لي أن الفن المعاصر ذو الطابع الشرقي له سحر خاص بألوانه وزخرفاته. جميع الفنانين السعوديين يتقنون لغة الفن العالمي ولكنهم يتميزون بأسلوبهم الخاص، برأي هذه ميزة كبيرة ، لأن العولمة في الفن تقلل من قيمته.

سأختار الفن الحديث. بالنسبة لمتحفنا، من المهم عرض الأعمال الفنية المعاصرة ، لتعريف الزائر كيف يعمل الفنانون في مجتمع محافظ نسبيًا وفي نفس الوقت هم يتمتعون بمستوى جيد جدًا. أنا متأكدة من أن الفن السعودي المعاصر سيكون موضع اهتمام الزوار الروس.

نفتتح الآن معرضًا لفنان صيني، حميع أعماله سواء اللوحات أوالمنحوتات تدور حول موضوع واحد وهو عباد الشمس وجميعها مذهلة! برأي لايهم نوع العمل وإنما كيف يتم تطبيقه، الأمر ذاته بالنسبة للفنانين السعوديين الذي يدخلون على الفن المعاصر أساليب وتقنيات جديدة

سبوتنيك: نحن جميعا ضحايا للقوالب النمطية، ونربط دائمًا الشرق بالزخارف والسجاد والفسيفساء. هل الفن المعاصر يتضمن هذه الزخارف؟

نعم، هو كذلك، لكنه موجود بأسلوب معاصر بعض الشيء كما في أعمال كاندينسكي، فيلونوف أو ماليفيتش.