تسجيل
21:36 GMT04 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان

    وزير الطاقة الإيراني لـ"سبوتنيك": العلاقات بين إيران وروسيا لن تتأثر بالعقوبات الأمريكية

    © Sputnik . MOHAMED ISMAIL
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048278796_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_ea986fb14e9f3064e0d2d5a33ccd2499.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202103041048279317-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/

    قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، إن هناك تعاونا جيدا بين طهران وموسكو في قضايا النفط والغاز الرئيسية.

    وكشف في حوار مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن بلاده ستطرح مناقصات دولية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تسعى لتحويل العضوية المؤقتة للجمهورية الإسلامية في الاتحاد الأوراسي إلى دائمة.

    إلى نص الحوار:

    كيف تتعاون روسيا وإيران في مجال الطاقة وما هي إجراءاتهم لمواجهة العقوبات الأمريكية؟

    المفاعل النووي الإيراني
    © AP Photo / Vahid Salemi,File
    روسيا تأمل في عودة سريعة لعمل إيران بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي
    بشكل عام يمكنني القول إن هناك تعاونا جيدا على مستويات معينة بين إيران وروسيا في قضايا النفط والغاز الرئيسية.

    وحول التعاون بين روسيا وإيران لمواجهة العقوبات الأمريكية، فطهران ستسعى لتقليل تعاملها بالدولار في تعاملاتها التجارية مع روسيا، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي فإنه بعد فرض العقوبات الاقتصادية وانضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، توجد اتصالات دورية بين البنوك المركزية في البلدين لاستخدام العملات الأخرى، وهذا يعني تقليل نسبة الاعتماد على الدولار، هذا التغيير سيتطور أكثر بكل تأكيد".

    هل تتأثر العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا بسبب العقوبات؟

    في بداية العمل بطبيعة الحال ستتأثر العلاقات نظراً للدور الذي تلعبه العقوبات ونظراً للتبادل التجاري لروسيا مع بقية دول العالم، بالإضافة إلى دور الدولار، لكن لحسن الحظ بجانب الإرادة والطريق المتبع، هناك آليات معينة يتم التخطيط لها وإجراؤها من قبل المصرف المركزي في البلدين، وكلما اتجهنا نحو الأمام نرى أن تأثير العقوبات على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا يتضاءل.

    فعلاقاتنا الاقتصادية مع روسيا غير مرتبطة أو مشروطة بدولة أخرى. نحن عازمون على تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وخاصة مع روسيا الاتحادية وفق الاستراتيجيات والسياسات الطويلة المدى التي أقرتها السلطات الرسمية في البلدين. أما بخصوص فيما إذا كانت العقوبات الأمريكية تؤثر على هذه العلاقات أو لا، فالجواب هو لا".

    كيف تجذب إيران الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة؟

    صواريخ إيران الباليستية
    © AP Photo / Vahid Salemi
    بعد انتهاء الحظر... إيران تكشف لـ"سبوتنيك" خططها في مجال التسلح وآفاق التعاون مع روسيا
    قررنا طرح مناقصات دولية كي تستطيع رؤوس الأموال الأجنبية أو المستثمرون الأجانب المشاركة في مجال الطاقة المتجددة في إيران".

    فالاستثمار المشترك هو أحد الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إيران.

    كما سمحنا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في حال نجاحه بتوقيع عقود مع دول الجوار، بأن يقوم بتصدير الكهرباء التي ينتجها داخل إيران إلى تلك الدول بشكل مباشر.

    وبدورها الحكومة  الإيرانية سوف تضع شبكات انتقال الطاقة تحت تصرف القطاع الخاص ليقوم بالتصدير.

    ما هي القدرات التي تمتلكها إيران في مجال توليد الطاقة المتجددة؟

    تعتبر إيران من الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال بناء محطات توليد الطاقة المتجددة إن كانت شمسية أو هوائية أو أنواع أخرى مثل محطات توليد الطاقة الحرارية الجوفية.

    ويوجد حاليا محطات لتوليد الطاقة المتجددة في إيران بقدرة 860 ميغاواط، و90% منها محطات كبيرة، بالإضافة إلى أنه تم تركيب 4700 محطة صغيرة.

    ونعتزم إضافة 106 ميغاواط أخرى إلى السعة الطاقية المركبة مسبقا من محطات توليد الطاقة المتجددة حتى أواخر شهر حزيران/يوليو القادم".

    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    الخارجية الإيرانية: إيران سوف تتحرك في تعاونها العسكري مع روسيا وفق الحاجة
    وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الرياح، أجرينا  دراسات حول استخدام أنفاق الرياح (الأنفاق الهوائية) الموجودة في إيران "وخاصة في المنطقة الحدودية مع أفغانستان".

    كما نسعى من خلال اتفاقية ثلاثية بين إيران وأفغانستان وألمانيا أن نقوم بإدخال النفق الهوائي ذو السعة 30 ألف ميغاواط حيز التنفيذ.

    ما هو تأثير العقوبات الأمريكية على هذه المشاريع؟

    منذ فترة طويلة كان لدينا مخططات ضخمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية من أجل تأسيس هذه المحطات، ولكن بسبب فرض العقوبات الأمريكية فمن الطبيعي أن تؤثر سلبا على هذا المسار وتبطئ من المضي فيه، حيث كان هذا التأثير ملموسا بشكل واضح وخاصة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومن العوامل الأخرى التي كان لها آثار سلبية في هذا المجال هو قلة القطع الأجنبي.

    ما تطورات تحويل العضوية المؤقتة للجمهورية الإسلامية في الاتحاد الأوراسي إلى دائمة؟

    أجرت طهران خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017 سبع جولات تفاوضية مع الاتحاد الأوراسي، والتي أدت إلى ضم إيران إلى هذا الاتحاد الاقتصادي بشكل مؤقت.

    وصادقت حكومتنا على بدء المفاوضات لتحويل العضوية المؤقتة في الاتحاد إلى دائمة.

    فنحن أمامنا ثلاث سنوات للتفاوض حول الانضمام الدائم إلى الاتحاد الأوراسي لنصبح منطقة تجارة حرة، دخلت الاتفاقية المؤقتة حيز التنفيذ في تاريخ 27/10/2019 أي منذ أكثر من سنة.

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    منها الطاقة النووية... إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات
    وما هي المؤشرات حول التبادل التجاري بين إيران ومنطقة أوراسيا؟

    تشير الإحصاءات التي نشرتها منظمة التنمية والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك الإيرانية إلى وجود نتائج جيدة حول الازدياد الملحوظ في حجم تبادلنا التجاري مع منطقة أوراسيا الاقتصادية والتي يضم سوقها الموحد أكثر من 190 مليون شخص من روسيا الاتحادية وباقي الدول المؤسسة لهذا الاتحاد مقارنة بفترة ماضية مشابهة.

    ولذلك نحن عازمة على أن تصبح عضويتنا دائمة في الاتحاد الأوراسي كي نستطيع أن نكون مع الدول الأعضاء في الاتحاد ضمن حلقة تواصل ذات طابع اقتصادي واسع.

    وأنا بصفتي وزيرا للطاقة وكوني مسؤول عن لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع روسيا وأرمينيا واللتان تعتبران من الدول المؤسسة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقد تم تكليفي بتنسيق العمل داخل الحكومة للانضمام المؤقت وكذلك تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات وإتاحة الفرص للأنشطة المشتركة.

    انظر أيضا:

    وزير إيراني لـ "سبوتنيك": سنطرح مناقصات دولية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
    طهران تصادق على بدء مفاوضات تحويل عضويتها المؤقتة في الاتحاد الأوراسي إلى دائمة
    وزير الطاقة الإيراني: نتعاون بشكل جيد مع روسيا في قضايا النفط والغاز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زراعة ورود الجوري الهولندية، في دفيئة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، التي تم افتتاحها في نهاية عام 2020.
    دفيئة الورد الجوري الهولندية في نوفوسيبيرسك
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    سكاي كيه نايت... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    "سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك