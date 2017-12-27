نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا تصنع 139 طائرة قتالية و214 مروحية خلال عام

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده صنعت خلال العام الجاري، 139 طائرة قتالية، و214 مروحية.

موسكو — سبوتنيك. قال روغوزين في حديث لقناة "روسيا — 24": "خلال عام 2017، تم تصنيع 139 طائرة قتالية و214 مروحية".

© Sputnik. Lesja Poljakova مروحية روسية آمنة تنجح في امتحان "إيران"

ومن جهة أخرى، صرح روغوزين بأن عقد تصدير منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند، قد يوقع في أقرب وقت.

وقال بهذا الصدد: "إس-400 تباع بشكل جيد، نرى أن العديد من الدول تقف في الدور لشرائها، والجدير بالذكر أنها دول لم تكن تشتري أسلحة روسية، وكان هناك تفوق للأسلحة الأمريكية".

وتابع: "أعول على أن عقد تصدير اس-400 إلى الهند سيوقع في أقرب وقت".

يذكر أن حجم إنتاج الطائرات القتالية في العام الحالي يزيد عن سابقه، العام الماضي، بمقدار 6 طائرات، بينما بلغ حجم إنتاج المروحيات في العام الماضي 190 مروحية، أي ما يقل عن حجم إنتاجها في العام الحالي بمقدار 24 مروحية.