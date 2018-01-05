المقاتلة "سوخوي- 30 اس ام" تصبح الطائرة الرئيسية لقوات الطيران البحري الروسي

© Sputnik. maya mashatina سلاح الجو الروسي يتسلم قاذفات "سوخوي-34" جديدة

موسكو- سبوتنيك .ونقلت الدائرة الاعلامية التابعة للدفاع الروسية عن كوجين قوله: "في عام 2017، قمنا بتحديثات عدة. على سبيل المثال، استمر العمل لإعادة تسليح قوات الطيران العملياتي- التكتيكي بطائرات "سوخوي- 30 إس إم".

وحصلنا على ست طائرات، وفي المستقبل سنقوم بتغيير كامل أسطول الطيران الى مقاتلات "سوخوي- 30 إس إم".

يشار الى أن طائرة "سوخوي- 30 إس إم" هي طائرة مقاتلة من الجيل الرابع متعددة المهام، وتتميز بقدرتها على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه ضربات إلى جميع الأهداف في شتى الظروف الجوية باستخدام صواريخ موجهة وغير الموجهة،

اضافة الى مساندة القوات البرية كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة اهداف في آن واحد ومقاومة وسائل الخصم الإلكترونية.