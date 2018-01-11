مجلة أمريكية: صواريخ كوريا الشمالية ربما تجنب العالم حربا نووية

© AFP 2018/ ED JONES بوتين: زعيم كوريا الشمالية ربح جولته

وأضافت المجلة ، في تقرير لها أمس الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني: "إعلان زعيم كوريا الشمالية انتصاره على أمريكا باكتمال قوته النووية، ثم مده غصن زيتون إلى كوريا الجنوبية يمكن اعتباره سببا في حماية العالم من حرب نووية".

وتابعت المجلة: "أمريكا ليست على حافة حرب نووية، وما يحدث هو مجرد الظهور على أنها كذلك".

وأوردت المجلة تصريحات زعيم كوريا الشمالية بمناسبة العام الجديد، التي قال فيها: "اكتملت قوتنا النووية في 2017. الولايات المتحدة لن تشن حربا ضدنا لأنها تعلم أن كل أراضيها تقع في مدى صواريخنا النووية. لم يعد الأمر تهديدا. لقد أصبحت قوتنا النووية واقعا، لكننا لن نستخدمها إلا إذا تم تهديد أمننا القومي".

ولفتت المجلة إلى تأكيدات كيم جونغ أون على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة لتحقيق السلام.

By declaring victory in his nuclear showdown with Washington and offering an olive branch to Seoul, North Korean leader Kim Jong-un may just have saved us all from nuclear war. https://t.co/kXztPPuFNS — National Interest (@TheNatlInterest) January 11, 2018

وأوضحت المجلة أنه رغم ذلك تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثها عن تنفيذ ضربات استباقية ضد كوريا الشمالية لمنعها من تحقيق المزيد من التطور في مجال الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن ملايين البشر يمكن أن يموتوا في اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب".

With the prospect of actual nuclear war breaking out between North Korea and the U.S. seeming ever more real, the CDC is moving to prepare health professionals and others on what the public health response would be to a nuclear detonation. https://t.co/GiCFAXg8FF pic.twitter.com/CNCbir5WLn — Scientific American (@sciam) January 7, 2018

وذكرت المجلة أنه بعد إعلان زعيم كوريا الشمالية اكتمال قوته النووية، فإنه ربما يتجنب إجراء مزيد من التجارب الصاروخية التي تستفز واشنطن ويمكن أن تقودها للرد، وتجعل المسؤولين الأمريكيين يفترضون أن قوته النووية لم تكتمل كما يدعي.

U.S. officials are discussing the possibility of a targeted strike in North Korea that would serve as a warning but, hopefully, not start a nuclear war, WSJ reportshttps://t.co/Yg6bdMGo7M — Axios (@axios) January 9, 2018

وأضافت المجلة: "كيم جونغ يمكنه أن يساعد الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ خطوة إلى الوراء لتجنب حرب نووية دون أن يفقد مصداقيته".