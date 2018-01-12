قاذف القنابل الأكثر انتشارا في جيوش العالم (فيديو)

وبينما يستخدم القاذف الأمريكي قنابل عيار 40 مم، فإن القاذف الروسي يستخدم قنابل عيار (30*19مم)، ومازال يستخدم حتى الآن في الحروب الحديثة.
وتم إنتاج القاذف في سبعينيات القرن الماضي، وحصلت عليه جيوش العديد من الدول في الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين والهند وفيتنام.
Malhama Tactical operating an AGS-17 Plamya [АГС-17 Пламя] automatic grenade launcher pic.twitter.com/IBh3aR4oJv— كودي روش (@badly_xeroxed) September 10, 2017
وسعة مخزن قاذف القنابل تصل إلى 30 قنبلة.
Malhama Tactical operating an AGS-17 Plamya [АГС-17 Пламя] automatic grenade launcher pic.twitter.com/IBh3aR4oJv— كودي روش (@badly_xeroxed) September 10, 2017
طول القاذف 84 سم، ووزنه فارغا 31 كغم، وتصل سرعة المقذف عند فوهة الماسورة إلى 185 مترا / الساعة، ويمكنه إطلاق 400 قنبلة في الدقيقية.
ويصل مدى المقذوفات، التي يطلقها إلى 1750 مترا.
KBP AGS-17 Plamya. Produced in the Soviet Union (Russia) and still in use today. pic.twitter.com/iRo9Q7Fw09— Weapons World Wide (@WeaponsWW) October 15, 2013
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