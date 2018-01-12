قاذف القنابل الأكثر انتشارا في جيوش العالم (فيديو)

تنتج روسيا أسلحة حديثة تتفوق على نظيرتها الأمريكية، إضافة إلى تاريخها الممتد في صناعة المعدات العسكرية الفتاكة.

ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي إن أن قاذف قنابل "إي جيه إس — 17"، يعد واحد من أكفاء قاذفات القنابل في العالم ويتفوق على نظيره الأمريكي "إم كيه — 19" في الحروب البرية.

وبينما يستخدم القاذف الأمريكي قنابل عيار 40 مم، فإن القاذف الروسي يستخدم قنابل عيار (30*19مم)، ومازال يستخدم حتى الآن في الحروب الحديثة.

وتم إنتاج القاذف في سبعينيات القرن الماضي، وحصلت عليه جيوش العديد من الدول في الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين والهند وفيتنام.

Malhama Tactical operating an AGS-17 Plamya [АГС-17 Пламя] automatic grenade launcher pic.twitter.com/IBh3aR4oJv — ‏كودي روش (@badly_xeroxed) September 10, 2017

وسعة مخزن قاذف القنابل تصل إلى 30 قنبلة.

Malhama Tactical operating an AGS-17 Plamya [АГС-17 Пламя] automatic grenade launcher pic.twitter.com/IBh3aR4oJv — ‏كودي روش (@badly_xeroxed) September 10, 2017

طول القاذف 84 سم، ووزنه فارغا 31 كغم، وتصل سرعة المقذف عند فوهة الماسورة إلى 185 مترا / الساعة، ويمكنه إطلاق 400 قنبلة في الدقيقية.

ويصل مدى المقذوفات، التي يطلقها إلى 1750 مترا.