تعرف على قدرات القوات الجوية القطرية (فيديو)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الإثنين، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية أثناء توجهها إلى مطار البحرين الدولي.

© AP Photo/ مقارنة بين جيشي قطر والإمارات

تمتلك القوات الجوية القطرية 98 طائرة حربية بينها 9 مقاتلات وطائرات اعتراضية، و15 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات النقل العسكري وطائرات التدريب، ويوجد في الجيش القطري 43 مروحية عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

وتبني قطر قوة جوية هائلة، رغم كونها دولة صغيرة، وفقا لتقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، ذكرت فيه أن الدوحة وقعت خطاب نوايا مع بريطانيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، للحصول على 20 مقاتلة أوروبية طراز "تايفون".

ولفتت المجلة إلى أن اتفاقها مع بريطانيا جاء عقب إعلانها عن صفقة لشراء 36 طائرة "إف — 15"، متعددة المهام، من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 12 مليار دولار.

Why Is Qatar Building a Massive Air Force? https://t.co/DadqitYG7F — National Interest (@TheNatlInterest) October 4, 2017

ووقعت قطر صفقة عسكرية بقيمة 7.5 مليار دولار مع فرنسا عام 2015 لشراء 24 طائرة حربية طراز "رافال"، إضافة إلى ذخائر وبرامج تدريبية.

وتمتلك قطر 12 طائرة حربية فرنسية "ميراج — 200"، إضافة إلى عشرات المقاتلات المتنوعة، وتعمل على تطوير المقاتلات التي تمتلكها، إضافة إلى الحصول على 3 أنواع جديدة من الطائرات الحربية من العديد من دول العالم.



