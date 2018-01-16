صحيفة: أمريكا تقوم بتطوير سلاح نووي جديد

الصواريخ الجديدة النووية التي تصنف من نوع "ترايدنت 2"، ويأتي تطويرها في خطوة لتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية
كرد على تطوير روسيا والصين لأسلحتهم النووية.
يذكر بأن صحيفة "غارديان" البريطانية كانت، في وقت سابق، قد تحدثت عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير نوع من الصواريخ النووية كرد فعل على عدد من الدول.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تنوي العمل على تطوير رؤوس نووية يتم حملها على صواريخ "كروز"، ضمن خطة وضعها الرئيس الأمريكي في وقت سابق.
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