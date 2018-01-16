صحيفة: أمريكا تقوم بتطوير سلاح نووي جديد

نشرت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع تطوير سلاح نووي جديد يتم استخدامه على الغواصات.

السلاح النووي الجديد الذي سيتم وضعه على غواصات مخصصة لاستخدام صواريخ ذات المدى القريب.

الصواريخ الجديدة النووية التي تصنف من نوع "ترايدنت 2"، ويأتي تطويرها في خطوة لتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية

كرد على تطوير روسيا والصين لأسلحتهم النووية.

يذكر بأن صحيفة "غارديان" البريطانية كانت، في وقت سابق، قد تحدثت عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير نوع من الصواريخ النووية كرد فعل على عدد من الدول.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تنوي العمل على تطوير رؤوس نووية يتم حملها على صواريخ "كروز"، ضمن خطة وضعها الرئيس الأمريكي في وقت سابق.