كاشتان... مسدس روسي للقوات الخاصة (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي يمكن أن يستخدم وضع الإطلاق الفردي أو الآلي، مشيرا إلى أنه يتم التحكم في وضع الإطلاق وتأمين المسدس عن طريق "زر" على جانبه الأيسر.
ويتراوح مدى إطلاق النار بين 50 و100 متر، ويستخدم منظار، وبه ذراع خلفي يمكن فرده لتحقيق استقرار أكبر للمسدس أثناء إطلاق النار.
ويستخدم المسدس مخزن طلقات 20 أو 30 طلقة، عيار (10*18مم).
وتصل سرعة الطلقات عند فوهة المسدس إلى 315 مترا في الثانية، ويصل وزن المسدس بمخزن طلقات فارغ إلى 1.8 كغم.
وأبعاد المسدس في وضع طي الذراع الخلفي هي (35.5*5.5*19 سم).
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