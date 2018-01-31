كاشتان... مسدس روسي للقوات الخاصة (فيديو)

تنتج روسيا العديد من المسدسات الرشاشة، بعضها هجومي وأخرى يستخدمها أفراد القوات الخاصة في التأمين والدفاع عن النفس.

© Sputnik. Sergei Pyatkov مسدس عراقي توقف إنتاجه بعد سقوط بغداد (فيديو)

يعد مسدس "كاشتان" الرشاش واحدا من أفضل المسدسات الرشاشة التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة، وفقا لموقع " روس أوبورون إكسبورت ".

ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي يمكن أن يستخدم وضع الإطلاق الفردي أو الآلي، مشيرا إلى أنه يتم التحكم في وضع الإطلاق وتأمين المسدس عن طريق "زر" على جانبه الأيسر.

ويتراوح مدى إطلاق النار بين 50 و100 متر، ويستخدم منظار، وبه ذراع خلفي يمكن فرده لتحقيق استقرار أكبر للمسدس أثناء إطلاق النار.

ويستخدم المسدس مخزن طلقات 20 أو 30 طلقة، عيار (10*18مم).

وتصل سرعة الطلقات عند فوهة المسدس إلى 315 مترا في الثانية، ويصل وزن المسدس بمخزن طلقات فارغ إلى 1.8 كغم.

وأبعاد المسدس في وضع طي الذراع الخلفي هي (35.5*5.5*19 سم).